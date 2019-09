Duo op heterdaad betrapt bij plunderen bestelwagen WHW

11 september 2019

20u22 0 Machelen Twee Noord-Afrikaanse twintigers zijn veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan zes met uitstel, voor een poging inbraak in een geparkeerde bestelwagen.

Een man uit Machelen zag begin juni hoe de twee gereedschap uit de bestelwagen van zijn overbuur aan het overladen waren in hun wagen. Toen de overbuurman buitenkwam sprong het duo in hun wagen en stoven ze weg. De gealarmeerde politie kon hen even verder staande houden. Ze bekende onmiddellijk de feiten. “Dergelijke diefstallen en inbraken zijn een ware pest en zorgen voor een groot onveiligheidsgevoel bij de mensen”, aldus de rechter.