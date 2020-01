Duo baat cannabisplantage uit: werkstraf van 150 uur WHW

13 januari 2020

11u29 1 Machelen Twee mannen van 38 en 39 jaar oud zijn veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur voor het exploiteren van een cannabisplantage in Machelen.

De twee Antwerpenaren bouwden in het voorjaar van 2016 een cannabisplantage in een pand in Machelen op. Na een tijdje kreeg de politie informatie dat er cannabis werd geteeld in het pand en een onderzoek werd opgestart. Op 11 oktober viel de politie binnen. De gekregen informatie bleek te kloppen want in het pand troffen ze 356 cannabisplanten aan en 779 gram gedroogde marihuana. Eén man was aanwezig in het huis. Hij werd meteen opgepakt. Voor de zekerheid bleef een ploeg het huis nog observeren. Met succes, want even later verschafte een man zich toegang tot het pand. Ook hij werd opgepakt, al ging dat niet zonder hevig weerwerk van zijn kant.

Het parket had vorige maand 2 jaar cel gevorderd, tot grote onvrede van de verdediging. “Dit is niet meer ernstig. Drie jaar na de feiten een effectieve celstraf van 2 jaar vorderen kan echt niet. Hier staan dan nog enkel de twee knechten terecht; Geen opdrachtgevers of financierders. Bovendien hebben zij geen cent gezien van wat hen beloofd werd”, klonk het. De rechter hield hier rekening mee en besloot dat een werkstraf voldoende was.