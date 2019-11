Drie weken lang eenrichtingsverkeer op Steenweg Buda RDK

01 november 2019

Op de Steenweg Buda in Machelen worden van maandag 4 tot en met vrijdag 22 november kabel- en sleufwerken uitgevoerd. Omdat de werken in twee fases uitgevoerd worden waarbij telkens een ander deel van de rijbaan ingenomen wordt, zal er drie weken lang eenrichtingsverkeer gelden. Het verkeer komende van de Woluwelaan zal steeds doorgang hebben. Wie van de Rittwegerlaan komt, zal plaatselijk omgeleid worden via de Beaulieustraat en de Woluwelaan.