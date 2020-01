Drie personen lichtgewond bij ongeval op Woluwelaan SHVM

30 januari 2020

21u23 1

Op de Woluwelaan in Machelen zijn donderdagnamiddag rond 16 uur drie personen lichtgewond geraakt bij een ongeval. Een vrachtwagen en een personenwagen kwamen in aanraking met elkaar, waardoor de vrachtwagen uiteindelijk van de baan reed. De brandweer kwam onmiddellijk ter plaatse aangezien de vrachtwagenchauffeur gekneld zat in zijn cabine. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is momenteel nog niet duidelijk.