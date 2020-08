Drie hotels met 511 kamers én kantoorgebouw op komst op Bessenveld: “Vreemd, als je weet dat Diegem zelfs al voor de coronacrisis een overaanbod had” Oppositie vraagt zich af of er wel nood is aan extra hotelkamers in Diegem Robby Dierickx

14u41 0 Machelen Veertien hotels - ofwel 1.780 kamers - telt Diegem vandaag al, maar de kans is reëel dat er binnenkort nog eens drie hotels en 511 kamers bij komen. Op het Bessenveld werd namelijk een aanvraag ingediend voor een nieuw project, dat ook kantoren zal tellen. De oppositie vraagt zich af of die extra hotelkamers wel nodig zijn. De gemeente zal zich na het openbaar onderzoek over de aanvraag buigen.

Een voetbalstadion, een sporthal, golfaccommodatie en ga zo maar door: het lijstje van de ooit ingediende projecten op het Bessenveld in Diegem – tussen de Holidaystraat, de Bosstraat en de Victor Servranckxstraat – is lang, maar tot op de dag van vandaag is er nog geen enkele steen gelegd. Maar nu komt er eindelijk beweging op het perceel, want nog tot eind deze week loopt het openbaar onderzoek voor een project met drie hotels – goed voor 511 kamers – en een kantoorgebouw. Het gele aankondigingsbord mag dan wel tegen de grond gesmakt zijn, nog tot 5 september kan iedereen een bezwaar indienen tegen het project.

Kunnen hotelkamers nog wel rendabel zijn in tijden waarin de meeste hotels een bezettingsgraad van tien procent hebben? Zelfs voor de coronacrisis bleek al dat er een overaanbod aan kamers is Oppositieraadslid Danny Gooris

Boven water

Danny Gooris, die als onafhankelijke in de gemeenteraad van Machelen zetelt, heeft zo zijn twijfels bij het nieuwe project. “Deelgemeente Diegem telt vandaag al veertien hotels”, weet hij. “Door de coronacrisis kunnen die het hoofd maar moeilijk boven water houden. De vraag is dan ook of Diegem nood heeft aan extra hotelkamers. Kunnen ze nog wel rendabel zijn in tijden waarin de meeste hotels een bezettingsgraad van tien procent hebben? Zelfs voor de coronacrisis bleek al dat er een overaanbod aan kamers is. Zo geraakte vorig jaar bij de Grand Départ van de Ronde van Frankrijk in Brussel zelfs geen enkel hotel in Diegem vol. Bovendien daalde het aantal expats de voorbije jaren aanzienlijk, terwijl net zij in het verleden de meeste hotelkamers vulden.”

Ook vreest Danny Gooris mobiliteits- en parkeerproblemen in de buurt. “De ontwikkelaar mag dan wel inzetten op zachte weggebruikers, maar met 511 hotelkamers kan je moeilijk verwachten dat iedereen met de fiets komt”, klinkt het. “Daarnaast zullen er ongetwijfeld parkeerproblemen ontstaan in de Victor Servranckxstraat, Vandervekenstraat, Kerkveld en Bosstraat. Tot slot is één van de gebouwen maar liefst 44 meter hoog. Niet prettig voor de omwonenden.”

Botsen

Behalve drie hotels en een kantoorgebouw komt er aan de kant van de Victor Servranckxstraat ook een park, waarin een voet- en fietspad aangelegd zal worden. Schepen van Ruimtelijke Ordening Steve Claeys (N-VA) zegt dat het schepencollege zich na de afronding van het openbaar onderzoek over het dossier zal buigen. “Bij die beslissing zullen we rekening houden met adviezen van de dienst Ruimtelijke Ordening en eventuele bezwaren. Feit is wel dat de nieuwe gebouwen niet mogen ‘botsen’ met de omgeving. Zo moet er een voldoende grote groene buffer zijn met de omliggende woningen.”

Over de kritiek van de oppositie dat Diegem geen nood meer heeft aan extra hotelkamers, wil schepen Claeys niet uitweiden. “Het klopt dat de hotelsector zwaar getroffen is door de crisis, maar wij moeten als college niet bepalen of het geschikt is of niet om extra kamers te bouwen. Ik vermoed dat de ontwikkelaar dat zelf wel zal bepalen.”

Op een tweede perceel op het Bessenveld is men ondertussen wel gestart met werken. Daar komen onder meer – eveneens na lang wachten – hotelkamers voor langverblijf.