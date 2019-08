Dieven stelen portefeuilles van speelpleinmonitoren tijdens vieruurtje JCV DBS

06 augustus 2019

19u11 6 Machelen De speelpleinwerking aan het Bosveld in Machelen heeft maandag bezoek gehad van dieven. Die maakten van een onbewaakt moment gebruik om het monitorenlokaal binnen te dringen en een aantal portefeuilles te stelen.

Dat bevestigt de politie van de zone Vilvoorde-Machelen. De diefstal gebeurde maandag omstreeks 16 uur. De monitoren van de speelpleinwerking waren toen bezig met het vieruurtje van hun kinderen, waardoor er niemand aanwezig was in het lokaal.

De dieven maakten daarvan gebruik om het lokaal binnen te dringen. Ze gingen er aan de haal met een rugzak, portefeuilles en sleutels die ze er konden vinden. Hoeveel geld de dieven buit hebben gemaakt, was maandag niet meteen duidelijk. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen, maar heeft nog geen verdachten kunnen oppakken. De agenten telden alvast vijf slachtoffers, waarvoor een proces-verbaal werd opgesteld. Het is mogelijk dat zich in de komende dagen nog meer slachtoffers zullen melden.

De dieven konden ongezien hun gang gaan. Daarom neemt de gemeente alvast maatregelen om de spullen van de monitoren veiliger weg te kunnen bergen. “Het gaat om een vrijetijdssite waar je vrij in en uit kan lopen”, zegt schepen van Jeugd Ingrid Deblock (CD&V). “In de zomervakantie gebeurt het wel dat er daar ook andere mensen komen. Niemand heeft in ieder geval gezien dat het gebeurd is. Om dit te voorkomen kunnen de monitoren nu gebruik maken van de kluisjes in het complex.”

Aan de speelpleinen op de Bosveldsite nemen elke dag een 100-tal kinderen deel.