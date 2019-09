Dieven snijden autoraam uit wagen tijdens inbraak SHVM

27 september 2019

14u18 0 Diegem In Diegem vonden vannacht opnieuw vijf inbraken plaats, zowel in de Pater Damiaanstraat als in de Schweitzerststraat. Deze keer gingen de dieven iets anders te werk. “In plaats van de ramen in te slaan, haalden ze het raam er gewoon uit.”

“Vannacht rond 00.30 uur hoorden mijn vrouw en ik lawaai op straat”, begint een buurtbewoner. “Ik dacht dat iemand thuiskwam of misschien iets had laten vallen. Omdat ik wou weten wat er aan de hand was, ging ik door het raam kijken, maar ik zag niets of niemand.”

De volgende ochtend stapte de zoon van de getuige naar zijn wagen, een Toyota, en ontdekte dat de inbrekers ook in zijn auto hadden toegeslagen. “Deze keer gingen de dieven iets anders te werk”, zegt de man. “Ze sneden met een mes het achterste raampje uit het voertuig. De daders hebben niets uit het voertuig gestolen, maar we merkten wel dat alle papieren door elkaar lagen. Ze hebben de auto dus grondig doorzocht.”

Niet meer veilig

De bewoner vertelt dat hij de inbraken meer dan beu is. “Je voelt je gewoon niet meer veilig. We hebben op de hoek een bewakingscamera hangen. Aan de andere kant van de straat hangt ook een. Maar jammer genoeg mogen we die beelden niet gebruiken omdat de camera’s naar de straat richten. We hebben er gewoon genoeg van! Het lijkt alsof er geen respect meer is voor andermans bezit.”

De politie vermeldde eerder al dat ze zwaar inzet op sensibilisering en dat de patrouilles eveneens waakzaam zijn.