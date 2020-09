Diegemse cross moet één jaartje overslaan Erik Vandeweyer

16 september 2020

15u14 0 Machelen Voor het eerst in 46 jaar zal er tussen kerstmis en nieuwjaar geen veldrit zijn in Diegem. De huidige coronasituatie heeft het gemeentebestuur doen ingrijpen. De volksgezondheid op en rond het parcours kon niet gegarandeerd worden. Hoewel het om een drastische beslissing gaat met (beperkte) gevolgen, tonen de organisatoren van Sint-Anna Vooruit begrip.

Het gemeentebestuur van Diegem (Machelen) is heus niet over één nacht ijs gegaan, vooraleer men definitieve beslissing heeft genomen om niet te organiseren. De veiligheidscel van de gemeente verschafte het gemeentebestuur een negatief advies om de jaarlijkse cross op 27 december te laten doorgaan. Hoewel het op sportief vlak uiteraard om een jammerlijke beslissing gaat, komt er van alle kanten toch veel begrip.

Twintigduizend man

Voorzitter Francis Bosschaerts heeft gemengde gevoelens. “Uiteraard is het nooit leuk om een wedstrijd niet te laten doorgaan. Crossers, bestuurders, supporters, sponsors, … iedereen keek uit naar onze avondcross die doorheen de jaren toch een begrip is geworden. De coronacijfers zijn de laatste weken echter niet goed. Organiseren zonder toeschouwers is geen optie. De voorbije jaren kwam er elk jaar meer dan twintigduizend man afgezakt naar onze veldritten. Dat is uiteraard een geweldige massa. Het probleem gaar echter nog verder. Onze cross doorkruist de dorpskern van Diegem. Op het parcours wonen ook nog eens 1.700 mensen. Ik kan begrijpen dat de burgemeester die mensen niet kan verbieden om uit hun huis te komen omwille van het wielrennen. Gezien al die factoren denk ik dat men de juiste beslissing heeft genomen. Ik heb begrip.”

Geen kater

Welke impact heeft het niet doorgaan van de Diegemse cross? Francis Bosschaerts is duidelijk. “Uiteraard zal ons dat centen kosten, maar financieel komen er geen problemen. Doordat men tijdig ingegrepen heeft, kunnen we de komende dagen veel regelen. Op dat vlak hoeven we ons geen zorgen te maken.”

Wereldbeker

De cross in Diegem zou dit jaar voor het eerst toetreden tot de vernieuwde wereldbeker. Dat plan zal dus noodgedwongen een jaar moeten uitgesteld worden. Ook de veldrit in Overijse behoort tot die wereldbeker. In Overijse gaat op dit moment de cross wel gewoon door. De omstandigheden om te organiseren in Overijse zijn er echter anders dan die in Diegem.