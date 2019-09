Diegem Zomert op de tonen van rock ’n roll JCV

07 september 2019

20u59 0 Machelen De Regimentsberg in Diegem werd zaterdag even terug in de tijd getrokken voor Diegem Zomert, dat dit jaar helemaal de swing en rock ’n rolltoer opging.

Het thema was dit jaar ‘Swing’n Roll’. Lindy Hop zorgde voor een dansinitiatie in Rock ’n Rolldansen en daarna kon je de nieuwe danspasjes uitproberen op de tonen van The Hop SH Bam Connection, Filet Pure en dj Mr. Shoeshine.

Daarnaast was er ook een Vintage retrosalon en voor de kleintjes was er een speelparadijs. In de namiddag werd het evenement al afgetrapt met een wielerwedstrijd van wielervereniging Vive le Vélo.