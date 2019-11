Diegem voor het Goede Doel haalt 15.000 euro op voor De Appeltuin RDK

14 november 2019

15.000 euro: zoveel hebben de organisatoren van Diegem voor het Goede Doel begin oktober opgehaald met de vierde editie van hun evenement. Op zaterdag 5 oktober stonden allerlei activiteiten in en rond de Gildezaal in Diegem gepland. Zo was er onder meer een benefietloop, een fotozoektocht, een kinderfuif en een fuif voor volwassenen. Daarnaast werd ook een gesigneerd shirt van de Rode Duivels geveild. Deze week geraakte bekend dat het evenement een recordbedrag van 15.000 euro opleverde. Dat is 6.000 euro meer dan op voorhand verwacht werd.

De opbrengst gaat naar De Appeltuin, de recreatieafdeling van het kinderziekenhuis van het UZ in Jette. Er zullen een fiets om een smartphone en tablet mee op te laden, een keukentje waarmee de kinderen onder begeleiding kunnen koken, nieuwe muziekinstrumenten en een stukje speeltuin voor buiten mee aangekocht worden. “Aangezien we meer geld dan verwacht ophaalden, zullen we met de mensen van De Appeltuin samen zitten om te bekijken bij welke noden we hen nog kunnen helpen”, zegt organisatrice Nele Imbrechts. “Daarnaast gaan we nu al op zoek naar een goed doel voor onze vijfde editie van volgend jaar.”