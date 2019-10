Diegem toont voor vierde keer zijn goed hart: 12.000 euro ingezameld voor de Appeltuin WHW

06 oktober 2019

13u32 0 Machelen De inwoners van Diegem en omstreken hebben gisteren hun beste beentje voorgezet. Op de vierde editie van ‘Diegem voor het goede doel’ zamelden ze op een creatieve manier 12.000 euro in voor De Appeltuin.

Dit jaar werd de Appeltuin uitgekozen als goede doel. De Appeltuin is de recreatieafdeling van het kinderziekenhuis in het UZ te Jette. Op de afdeling zijn er 2 aparte delen, een deel voor de kankerpatiëntjes (die door immuniteitsproblemen niet bij andere zieke kinderen mogen komen) en een deel voor de andere patiëntjes. Op deze afdeling krijgen kinderen tussen 3 maanden en 16 jaar de kans om gewoon weer kind te zijn. Ze kunnen er koken, spelen, leren, ontspannen en vooral proberen de zorgen die ze meedragen even aan de kant te zetten.”De Appeltuin doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de kinderen zich zo goed mogelijk voelen in het ziekenhuis. Om deze reden hebben wij voor dit goede doel gekozen”, aldus de organisatie van ‘Diegem voor het goede doel’. Tientallen mensen zetten hun schouders onder het project. De verscheidenheid van activiteiten om geld in het laatje te brengen was dan ook enorm. Een fotozoektocht, Tupperware demonstratie en benefietloop waren maar enkele van de initiatieven. Ook de kinderen bleven niet in de kou staan met een springkasteel en een setje van DJ Robin. Met de 12.000 euro werden de verwachtingen ruimschoots ingelost, aangezien het streefdoel 9000 euro was. “Nu hebben ze er nog een extra appeltje voor de dorst bij”, aldus de organisatie.