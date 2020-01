Dief krijgt wroeging en gaat zelf terug naar Mediamarkt met gestolen iPhones WHW

20 januari 2020

16u32 0 Machelen Een 49-jarige man heeft verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot 1 jaar cel voor een winkeldiefstal. Hij ging in de Mediamarkt van Machelen aan de haal met enkele iPhones maar kreeg al snel wroeging.

Nog voor hij werd opgeroepen voor verhoor was hij al teruggekeerd naar de bewuste winkel om zijn excuses over te maken. Ook trof hij een afbetalingsregeling van 100 euro per maand. “Mijn cliënt was eerder door zijn drugsverslaving in de verleiding gekomen om te gaan stelen. Hij had echter snel door dat dit niet correct was”, aldus zijn advocaat, die een werkstraf vroeg. Gezien de specifieke context en het schuldbesef kon het parket zich hierin vinden. Uitspraak op 10 februari.