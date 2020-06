DHL-werknemer vrijgesproken voor diefstal iPads: “beelden te onduidelijk” Wouter Hertogs

11 juni 2020

16u04 1 Machelen Een werknemer van DHL is vrijgesproken voor een beweerde diefstal. De man werd ervan verdacht twee iPads gestolen te hebben. De rechtbank vond dat de beelden te vaag waren om hem te veroordelen.

Op 23 februari van vorig jaar verdwenen er twee Ipads uit een opslagplaats van DHL. Al snel viel de verdenking op een van hun werknemers. De camerabeelden werden geanalyseerd. Volgens politie en parket was daarop te zien hoe een zending opengesneden werd door de beklaagde waarna hij de twee toestellen met zijn voet onder een stelling werd geduwd. Daarna kwam hij terug, verstopte de iPads onder zijn jas en ging weg. Genoeg voor een dagvaarding maar niet voor een veroordeling, zo bleek nu. “De rechtbank meent dat er teveel twijfel is om beklaagde te veroordelen. De beelden zijn niet duidelijk genoeg om met zekerheid te zeggen dat meneer de toestellen gestolen heeft”, klonk het in het vonnis.