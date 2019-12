Deel Frans Degeyndtgaarde vanaf maandag voor bijna twee maanden dicht Robby Dierickx

06 december 2019

Op maandag 9 december start een aannemer met de uitbreiding van het rioleringsnetwerk in de Frans Degeyndtgaarde in Machelen. Ook wordt het wegdek in asfalt afgefreesd en vernieuwd. Als gevolg van de werken wordt de straat er tot en met donderdag 30 januari afgesloten. Lokaal wordt een omleiding ingevoerd.