Deel Camille Françoisstraat hele dag zonder water nadat dienstkranen Farys lekken

08 augustus 2019

In de Camille Françoisstraat in Machelen zit een deel van de bewoners donderdag zonder water. Watermaatschappij Farys laat weten dat de even huisnummers geen leidingwater hebben als gevolg van onvoorziene omstandigheden. “Een bewoner klaagde omdat hij met vocht in zijn woning kampte”, klinkt het bij Farys. “Uit onderzoek bleek dat de dienstkraan – de plek waar de huisaansluiting verbonden wordt met de aansluiting op de straat – lekte. Bij een tweede woning wat verderop stelden we hetzelfde probleem vast. Beide dienstkranen moesten hersteld worden. Daardoor is er sinds 10 uur geen water in de woningen. Rond 17 uur zou het euvel verholpen moeten zijn.”