De Werkvennootschap gaat sluikstort in tuinen leegstaande woningen Blaironstraat toch al opruimen Robby Dierickx

26 juni 2020

12u03 0 Machelen Goed nieuws voor de bewoners van de Felix Timmermanslaan in Diegem. De Werkvennootschap gaat de Goed nieuws voor de bewoners van de Felix Timmermanslaan in Diegem. De Werkvennootschap gaat de bergen sluikstort in enkele tuinen van de nabijgelegen Eugène Blaironstraat volgende week opruimen. De woningen werden de voorbije maanden en jaren opgekocht door De Werkvennootschap en staan zo goed als allemaal leeg in afwachting van de sloop met het oog op de optimalisatie van de Brusselse ring.

De voorbije maanden en jaren kocht De Werkvennootschap 20 van de 21 woningen in de Eugène Blaironstraat in Diegem op - één eigenaar weigert te verkopen. Ondertussen staan al 19 woningen leeg. De 20 panden zouden vanaf eind dit jaar gesloopt worden met het oog op de toekomstige optimalisatie van de Brusselse ring. Hoewel De Werkvennootschap uitdrukkelijk gevraagd had om alles leeg achter te laten, dropten enkele bewoners bij hun vertrek toch een hoop rommel in de tuinen. Die bergen afval werden de voorbije maanden alleen maar groter omdat sluikstorters hun weg naar de afgelegen tuinen vonden. De bewoners van de Felix Timmermanslaan, die uitkijken op de vervuilde tuinen, trokken aan de alarmbel omdat er al ongedierte gespot werd en de situatie stilaan uit de hand liep. De Werkvennootschap liet twee weken geleden weten dat het niet op de hoogte was van de ernst van de situatie en beloofde een plaatsbezoek te doen.

Hekken

“Dat is uiteindelijk donderdag gebeurd”, zegt Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap. “Het valt op dat er slechts in enkele tuinen afval gedropt werd. Het gaat dan voornamelijk om de gemakkelijkst bereikbare en toegankelijke tuinen. Elders zijn er geen problemen. Maar we hebben beslist dat we volgende week al het afval zullen opruimen. Waar nodig zullen hekken geplaatst worden zodat de meest toegankelijke tuinen afgesloten worden en we het sluikstorten op die manier kunnen voorkomen.”

Wat er op termijn in de plaats van de huizen komt, is nog niet duidelijk. Er liggen immers nog drie scenario’s voor de Brusselse ring op tafel. Behalve de 20 woningen in de Eugène Blaironstraat verdwijnen voor die plannen ook 2 huizen in de Felix Timmermanslaan.