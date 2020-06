De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met gewezen Anderlecht-trainer Ariël Jacobs: “Pure nostalgie in park van Diegem”

Machelen

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag brengt gewezen voetbaltrainer Ariël Jacobs (66) ons naar het park van Diegem, waar hij als kind haast in opgroeide en er ook leerde voetballen. “Telkens wanneer ik in het park kom, keren de herinneringen terug.”