De Strijkwinkel verhuist donderdag naar OCMW-woonzorgcentrum Parkhof Robby Dierickx

29 juni 2020

14u53 0 Machelen Vandaag heeft De Strijkwinkel van Machelen nog onderdak in een pand op de parking van grootwarenhuis Makro aan de Kerklaan, maar nu donderdag verhuizen de negen werknemers naar het Sociaal Huis van de gemeente. Dat bevindt zich vlak naast OCMW-woonzorgcentrum Parkhof.

Met de verhuis van De Strijkwinkel naar de Koningin Fabiolalaan worden de sociale diensten in de gemeente Machelen verder gecentraliseerd. De Strijkwinkel komt namelijk naar het Sociaal Huis, pal naast WZC Parkhof. “Daar zullen we over een nieuw, gebruiksvriendelijker gebouw beschikken”, vertelt Nena Shala, coördinatrice van De Strijkwinkel. “Voor ons zal dit onze werking alleen maar bevorderen.”

De Strijkwinkel telt negen medewerkers en heeft per week gemiddeld zowat 65 klanten. Het pand waarin de werknemers tot woensdag strijken, wordt na de verhuis afgebroken. In de plaats komt restaurant van fastfoodketen McDonald’s.