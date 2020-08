Damesploegen uit Perk en Machelen hebben elk maar nipt genoeg speelsters, dus... voetballen ze voortaan samen. “Nieuwe leden zijn meer dan welkom!” Margo Koekoekx Robby Dierickx

21 augustus 2020

12u50 0 Machelen Als de voetbaldames uit Perk en Machelen moeten kiezen tussen stoppen of doorgaan, dan kiezen ze uiteraard voor doorgaan. Beide ploegen hebben maar net voldoende speelsters en trainen vanaf nu samen.

De damesploegen uit Perk en Machelen vind je voortaan samen op het veld. Omdat Machelen nog 12 actieve speelsters heeft en Perk nipt een ploeg van 11 dames, smelten ze dit seizoen samen. “We schreven ons ook samen als ploeg in voor de competitie van dit seizoen. Intussen hopen we elk weer wat meer leden aan te trekken zodat we in de toekomst opnieuw als twee ploegen kunnen verdergaan. Onze eerste training met de dames van Perk viel bijzonder goed mee”, klinkt het vol enthousiasme bij kapitein van de Machelse dames, Sofie De Crée (29).

Initiatietraining

Nu trainen ze afwisselend op de velden in Perk en Machelen. “Binnenkort gaat we eens een initiatietraining organiseren. Zo kunnen geïnteresseerden eens komen testen of het bij hen past. Op een gewone training zijn ze ook altijd welkom. We zijn een toffe bende en de enige voorwaarden zijn: 16 jaar of ouder zijn en motivatie hebben. Ervaring is niet vereist”, aldus De Crée. Ze benadrukt nog dat het er al 7 jaar heel plezant aan toe gaat maar dat de ploeg er ook voor wil gaan en dat het niet enkel voor het plezier is.

Wie het al wat voelt kriebelen: het vrouwenvoetbal kan wat aansterking gebruiken. Je vindt hen op Facebook via de pagina KCS Machelen en KFC Perk.