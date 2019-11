Dader brandstichting zaal ‘t Zand geïdentificeerd SHVM

26 november 2019

10u49 0 Diegem Een van de daders die afgelopen zaterdag geprobeerd heeft om brand te stichten in zaal ‘t Zand in gemeenschapscentrum ‘t Kwadrant in Diegem, is geïdentificeerd. Dat zegt burgemeester Marc Grootjans (CD&V).

Zaterdag 23 november vond er tussen 15 uur en 19 uur in zaal ‘t Zand een handwerktentoonstelling plaats van vrouwenbeweging Viva svv. Bij de tentoonstelling waren zo’n vijftig mensen aanwezig. Maar de dag zou in mineur eindigen.

Een van de aanwezigen merkte een rookontwikkeling op in een van de lokalen waar het vuilnis lag, die zich verspreidde in de gang. Ook in de toiletten was rook aanwezig. “Gelukkig werd dit op tijd opgemerkt en kwam het nooit echt tot een brand”, zegt burgemeester Grootjans. “Het brandalarm is ook nooit afgegaan. Enkele jongeren hebben geprobeerd om brand te stichten, maar dat is niet gelukt. Toch is er wel wat schade.”

Het parket Halle-Vilvoorde is een onderzoek gestart naar de feiten en analyseert de camerabeelden. Volgens de burgemeester kon een van de daders al geïdentificeerd worden.

Beveiliging

Naar aanleiding van het incident, wil de burgemeester inzetten op betere beveiliging van de culturele huizen. “Het feit dat iedereen zomaar binnen en buiten het gebouw kan lopen, bewijst dat onze gebouwen niet genoeg beveiligd zijn”, meent Grootjans. “Er is nooit werk gemaakt van extra beveiliging. Daarom zullen we nu bekijken hoe we daar concreet voor kunnen zorgen.”