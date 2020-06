Coronacrisis treft hotels rond luchthaven bijzonder hard: Crowne Plaza loopt miljoenen euro’s aan inkomsten mis Robby Dierickx

30 juni 2020

13u30 3 Machelen De directie van het Crowne Plaza Hotel Brussels Airport in Diegem heeft dinsdag bekendgemaakt dat het dit jaar geen winst zal maken. Aanleiding is - uiteraard - de coronacrisis, waardoor het hotel enkele miljoenen euro’s misloopt. Ook vandaag nog is slechts een kwart van de 315 kamers bezet. Het hotel voerde ondertussen heel wat coronamaatregelen in in de hoop binnenkort weer meer mensen te kunnen ontvangen.

Het Crowne Plaza Hotel Brussels Airport telt – net zoals de meeste hotels rond de luchthaven – voornamelijk zakenmensen als klanten. Omdat de passagiersvluchten op Zaventem bijna drie maanden lang stillagen door het coronavirus, daalde ook het aantal klanten in het hotel zienderogen. “De voorbije weken was slechts 15 procent van onze kamers bezet”, blikt general manager Najib Arayer nog even terug op de moeilijke periode. “Wie bleef overnachten, kon niet in het restaurant eten maar werd op de kamer bediend. Vandaag is ons restaurant wel opnieuw open en is zowat 25 procent van de kamers bezet. We hopen in september of oktober aan een bezettingsgraad van 40 of 50 procent te geraken.”

Volgens de general manager loopt het hotel dit jaar enkele miljoenen euro’s aan inkomsten mis. “We zullen hoogstwaarschijnlijk break-even draaien”, laat hij weten. “Gelukkig konden we het merendeel van ons personeel op technische werkloosheid zetten, waardoor we onze personeelskosten konden beperken.”

Studenten

Ondertussen nam de directie allerlei coronamaatregelen om klanten opnieuw op een veilige manier te ontvangen. “Zo worden de kamers nog wat vaker schoongemaakt, hingen we op verschillende plaatsen handgeldispensers, is het buffet in het restaurant tijdelijk gesloten en wordt alles ook regelmatig gedesinfecteerd”, aldus nog Najib Arayer. “Er is ook geen fysiek contact meer tussen ons personeel en de klanten. Tot slot leggen we de nadruk op social distancing. Met al die maatregelen hopen we binnenkort opnieuw meer klanten te mogen ontvangen. Om de lege kamers op te vullen, zoeken we trouwens nog naar alternatieven. Zo denken we er bijvoorbeeld aan om onze kamers ter beschikking te stellen van buitenlandse studenten die een tijdje in ons land komen studeren.”