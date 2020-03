Coronacrisis of niet: ‘Eetmobiel’ blijft maaltijden voor senioren aan huis brengen Robby Dierickx

25 maart 2020

09u39 4 Machelen Ze dragen handschoenen en een mondmasker, maar aan stoppen met werken denken Marc Vanhaelen (58) en Michel Declercq (51) ondanks de coronacrisis niet. Dagelijks brengen ze zowat 85 maaltijden – 20 meer dan in de periode voor het coronavirus – van het Sociaal Huis in Machelen en Diegem aan huis. “Mensen zijn wel duidelijk bang”, klinkt het.

“De senioren moeten ook kunnen eten, hé”, lacht Marc Vanhaelen. Hij rijdt al tien jaar rond met de zogenaamde ‘Eetmobiel’ van de Thuisdiensten van het Sociaal Huis van Machelen. “Normaal gezien brengen we dagelijks zowat 65 maaltijden aan huis, maar sinds de uitbraak van het coronavirus zijn dat er gemiddeld 85 per dag. Verschillende senioren gaan ’s middags namelijk eten in de Makro of in een lokaal restaurant, maar kunnen dat door de coronacrisis tijdelijk niet meer. Daardoor steeg de vraag naar maaltijden aan huis de voorbije dagen aanzienlijk.”

Zelf niet bang

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, dragen Marc en Michel dezer dagen handschoenen en een mondmasker. In hun wagen hebben ze ook een handgel zodat ze de handen regelmatig kunnen ontsmetten. “Zelf ben ik niet bang om ziek te worden, maar de klanten zijn dat duidelijk wel”, aldus Marc. “Normaal geven we de meeste klanten een kus wanneer we de maaltijden komen brengen, maar nu nemen ze ruime afstand wanneer we aanbellen. (lacht) In normale tijden helpen we de mensen ook bij het uitpakken van de maaltijddoos, maar nu zetten we de doos gewoon binnen en nemen we het leeggoed van de dag ervoor mee. Een babbeltje kunnen we wel nog slaan, al is dat wat bizar met een mondmasker.”