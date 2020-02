Cornelis Peetersstraat donderdag dicht door nutswerken Robby Dierickx

17 februari 2020

14u11 0

Nu donderdag wordt de Cornelis Peetersstraat in het centrum van Machelen een hele dag lang afgesloten tussen de George Ferréstraat en de Jan Roelantsstraat. Fluvius moet er immers nutswerken uitvoeren.

Er wordt een lokale omleiding ingelast via de George Ferréstraat, de Woluwestraat en de Henri Rampelbergstraat. De werken in de Cornelis Peetersstraat vallen echter samen met werkzaamheden in de Woluwestraat. Wie van de Kerklaan komt, zal dus een dubbele omleiding via de Cornelis Peetersstraat, George Ferréstraat, Woluwestraat en Henri Rampelbergstraat moeten volgen.