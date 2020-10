Code oranje secundaire school GISO verlengd met 2 weken Robby Dierickx

05 oktober 2020

12u17 1 Machelen De leerlingen van de tweede en derde graad van secundaire school GISO in Diegem moeten ook deze en volgende week nog deeltijds thuis les volgen. De gemeentelijke veiligheidscel heeft op basis van de slechte coronacijfers immers beslist om code oranje met twee weken te verlengen.

Met 84 positieve gevallen de voorbije twee weken – goed voor gemiddeld 538 coronabesmettingen per 100.000 inwoners – is Machelen de op één na slechtste leerling van de Vlaams-Brabantse klas. Ook een maand geleden waren de cijfers in Machelen al slecht, waarop in de eerste schoolweek beslist werd om de gemeentelijke secundaire school GISO in Diegem van code geel naar code oranje over te hevelen. Concreet betekende dat dat de leerlingen van de tweede en derde graad sinds 7 september deels op school en deels thuis les kregen. Die maatregel gold tot vorige week vrijdag, maar werd inmiddels met twee weken verlengd.

Kleurencode

“De cijfers zijn er niet beter op geworden”, zegt onderwijsschepen Karina Rombauts (CD&V). “Daarom hebben we vorige week binnen de gemeentelijke veiligheidscel beslist om code oranje al zeker tot en met vrijdag 16 oktober aan te houden. Volgende week dinsdag zullen we ons opnieuw over die kleurencode buigen en zullen we bepalen of de periode nogmaals verlengd moet worden.”

Code oranje geldt echter alleen voor de secundaire school. “In de basisscholen blijven de leerlingen voltijds naar school gaan”, aldus nog Rombauts. “Het aantal besmettingen konden we er de voorbije weken trouwens onder controle houden.”