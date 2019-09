Chirojongens vieren 75ste verjaardag met estafette en buurtfeest RDK

29 september 2019

10u18 0 Machelen Het Alfons De Cockplein was zaterdag het decor van het 75ste verjaardagsfeest van de Chirojongens van Diegem. De jeugdbeweging vierde die 75ste verjaardag met een estafettefietstocht en een buurtfeest.

Het verjaardagsfeest begon om 7.30 uur met een stevig ontbijt. Om 9 uur startte vervolgens de 12 uur lange estafette. Deelnemers reden per groep om beurten een of meerdere rondes af. Terwijl de sportievelingen zich de longen uit het lijf fietsten, zorgde de jeugdbeweging voor verschillende nevenactiviteiten op en rond het De Cockplein. Zo was er allerlei kinderanimatie, kon iedereen genieten van cocktails en stonden er heel wat drank- en eetstandjes. Ook werd er een hele dag lang muziek gespeeld.

Om 21 uur werd de fietswedstrijd afgerond en werd de feestelijke dag afgesloten met een groot buurtfeest.