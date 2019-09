Chaos door tijdelijk verplaatste terminus dit weekend voorbij? MIVB en gemeente spreken elkaar tegen Robby Dierickx

13 september 2019

15u51 2 Machelen Op en rond het Dorpsplein van Machelen heerst al sinds maandag verkeerschaos nadat de MIVB de terminus van lijn 65 tijdelijk van het gemeentehuis naar de kerk verplaatste. De verhuis kwam er door nutswerken ter hoogte van de eindhalte. Volgens de gemeente kunnen de bussen vanaf dit weekend opnieuw naar het gemeentehuis verhuizen, maar dat spreekt de MIVB tegen.

Opstoppingen, een geblokkeerde in- en uitrit van de parking op het Dorpsplein en een onveilige situatie voor de schoolgaande kinderen: het was afgelopen week allesbehalve plezant rond de kerk in Machelen. Daar stoppen sinds maandag alle bussen van lijn 65, die Machelen met het centrum van Brussel verbindt. De terminus van die lijn bevindt zich normaal aan het gemeentehuis in de Kerklaan, maar daar zijn momenteel nutswerken bezig. “De MIVB besliste daarom eenzijdig om de terminus tijdelijk naar het Dorpsplein te verplaatsen”, zegt schepen van Mobiliteit Steve Claeys (N-VA). “De gevolgen in het centrum zijn rampzalig. Vooral tijdens de spitsuren, wanneer er tot drie bussen tegelijkertijd staan en er ook nog eens bussen van De Lijn moeten passeren, is het totale chaos. Niet alleen zat het verkeer muurvast, ook de kinderen die naar school De Windroos gaan liepen er gevaar.”

De MIVB stond maandag naar eigen zeggen voor een voldongen feit. “We waren niet op de hoogte van de werken ter hoogte van de terminus aan het gemeentehuis”, zegt woordvoerster An Van hamme. “Omdat onze bussen er niet langer konden stoppen, moesten we snel op zoek naar een alternatief. Daarom verhuisden we de eindhalte tijdelijk naar de kerk.”

Eenzijdige beslissing

In een ver verleden bevond de terminus zich ook al aan het Dorpsplein, maar die werd door het toenmalige gemeentebestuur door de verkeershinder verhuisd naar de – toen nog onbebouwde - Chrysantenstraat. Toen er wat later woningen kwamen, bleek de eindhalte voor overlast te zorgen, waarop de terminus verhuisde naar het gemeentehuis. “De MIVB heeft nu echter eenzijdig beslist om de eindhalte tijdelijk te verhuizen naar het Dorpsplein, met alle gevolgen van dien”, zegt schepen Claeys nog. “We hebben de Brusselse vervoersmaatschappij donderdag een schrijven gestuurd met de vraag snel een oplossing te zoeken.”

Vrijdagmiddag leek een oplossing in de maak. “De aannemer liet ons namelijk weten dat het niet de werken zelf maar wel de signalisatieborden zijn die de terminus onbereikbaar maakten”, aldus nog de mobiliteitsschepen. “Hij beloofde ons de borden te verplaatsen zodat de bussen er vanaf dit weekend opnieuw kunnen parkeren.”

Dinsdag klaar

Bij de MIVB spreekt men dat echter tegen. “De werfleider liet ons vrijdagmiddag weten dat de werken vertraging hebben en pas dinsdag afgerond zullen worden. Tot dan blijft de terminus onbereikbaar. Pas woensdag zullen de bussen opnieuw aan de eindhalte aan het gemeentehuis kunnen stoppen”, besluit An Van hamme.