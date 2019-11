Carrefour Express in Machelen overvallen door man met mes JCV

16 november 2019

13u44 0 Machelen Een onbekende man heeft zaterdagmorgen de Carrefour Express op de Cornelis Peetersstraat overvallen. Hij bedreigde het personeel met een keukenmes en ging ervandoor met de inhoud van de kassa. Niemand raakte gewond.

Dat bevestigt de politie van de zone Vilvoorde-Machelen. De man is om 8.30 uur binnen gekomen, toen de winkel net een half uur open was”, zegt zaakvoerder Jean-Pierre Vander Weyden. “Hij is zonder schaamte op de kassierster afgelopen en heeft haar bedreigd met een mes, zelfs al stonden er nog twee mensen hun boodschappen af te rekenen.”

De kassierster moest de kassa openen, waarop de dief zelf met de inhoud aan de haal ging. “Of het iemand was die we kennen, kan ik niet zeggen”, zegt Vander Weyden. “Hij had zichzelf met een pet en een sjaal onherkenbaar gemaakt. De kassierster was achteraf in shock, zij kon niet meer aan de slag gaan.”

De man kon zich uit de voeten maken voor de politie ter plaatse was. De politie voert momenteel een opsporingsonderzoek, maar heeft de dader nog niet gevat.

Eerste keer

Het is niet de eerste overval in de buurt op en een kleine supermarkt. Een maand geleden gebeurde er al een overval op de Carrefour Express in de James Ensorlaan in Vilvoorde. Daar bedreigde een man het personeel en de klanten met een vuurwapen. Het is niet duidelijk of de recente overvallen iets met elkaar te maken hebben. “Die winkel in Vilvoorde was vroeger van mij en die is in die tijd drie keer overvallen”, zegt Vander Weyden. “Wij hebben ook de Carrefour aan het station in Vilvoorde en die is al twee keer overvallen. Maar hier in Machelen was het de eerste keer dat dit gebeurde.”