Burgemeester reageert nadat straatracer met eieren bekogeld wordt: "We moeten roekeloze chauffeur op heterdaad kunnen betrappen"

02 september 2020

Marc Grootjans, burgemeester van Machelen, laat weten dat hij op de hoogte is van de problematiek rond de straatracer die al een tijdje enkele straten in Diegem onveilig maakt, al klinkt het ook meteen dat er niet tegen opgetreden kan worden zolang hij niet op heterdaad betrapt wordt. Afgelopen weekend werd de wagen van de roekeloze bestuurder nog bekogeld met eieren door een misnoegde buur.

Al enkele weken klagen de bewoners van onder meer de Broekstraat in Diegem over een roekeloze bestuurder die niet alleen de omgeving onveilig maakt, maar die ook voor lawaaioverlast zorgt. In de nacht van zaterdag op zondag was een buur het zo beu dat hij eieren naar de rode BMW M3 gooide. Daarop probeerde de furieuze bestuurder in een woning binnen te dringen, maar hij vergiste zich van woning en zijn poging mislukte. Machels burgemeester Marc Grootjans is naar eigen zeggen al een tijdje op de hoogte van de problematiek.

“Verschillende buurtbewoners meldden ons de voorbije weken dat de man halsbrekende toeren met zijn wagen uithaalt”, klinkt het. “Ik maan hen aan om de politie telkens te verwittigen. We zouden de man eigenlijk op heterdaad moeten kunnen betrappen, maar we kunnen onmogelijk een politiepatrouille permanent in de geteisterde straten laten staan.”

Camera’s

Daarnaast laat de burgemeester weten dat er volop aan een mobiliteitsplan gewerkt wordt. Dat zal evenwel pas in de loop van volgend jaar uitgerold worden. “Daarbij zullen we ook camera’s inzetten”, aldus nog Grootjans. “Die zullen het sluipverkeer uit de dorpskernen moeten weren, maar zullen ook op snelheid controleren. Op die manier willen we niet alleen straatracers, maar alle snelheidsduivels afschrikken.”