Budasteenweg zes weken afgesloten door werken aan spoorwegbrug Robby Dierickx

19 april 2020

Vanaf maandag is de Budasteenweg tussen de Rittwegerlaan en de Dobbelenbergstraat in Machelen zes weken lang afgesloten. Er wordt immers tot en met 29 mei gewerkt aan de spoorwegbrug over de steenweg. De lokale omleiding loopt via de Dobbelenbergstraat en zal tot het einde van de werken in voege blijven.