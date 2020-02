Branddeskundige bevestigt: brand in leegstaande school aangestoken Robby Dierickx

06 februari 2020

16u05 0 Machelen De brand die woensdagmiddag woedde in het leegstaande schoolgebouw van het GISO in Machelen is aangestoken. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde.

Woensdagmiddag verwittigde een alerte buurtbewoner dat het aan het branden was in één van de klaslokalen van het voormalige schoolgebouw van het GISO in de Cornelis Peetersstraat in Machelen. De brandweer kreeg het vuur al bij al snel onder controle, maar kon niet vermijden dat een klaslokaal volledig uitbrandde. In de rest van het gebouw hing heel wat rook. Burgemeester Marc Grootjans (CD&V) liet weten dat hij vermoedde dat de brand aangestoken werd. “Volgens de branddeskundige ging het effectief om opzettelijke brandstichting”, laat het parket van Halle-Vilvoorde donderdagmiddag weten. “Het onderzoek loopt, er zijn voorlopig nog geen verdachten opgepakt.”

Vandalenstreken

Het schoolgebouw staat ondertussen al een jaar lang leeg. De leerlingen verhuisden in januari vorig jaar naar een nieuwbouw in de Watermolenstraat in Diegem. Sinds die verhuis werden in het gebouw regelmatig vandalenstreken uitgehaald. Om die reden hadden de gemeente, de politie en Matexi, de toekomstige eigenaar van het pand, beslist om de site beter te beveiligen. Die maatregelen zouden volgende week genomen worden, maar door de brandstichting werd de toegang tot de school woensdagmiddag al afgesloten met Heras-hekken.

Op termijn gaat het voormalige schoolgebouw, dat voordien een fabriek was, tegen de vlakte. In de plaats komen appartementen.