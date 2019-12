Blokkende studenten kunnen op drie verschillende locaties in groep studeren Robby Dierickx

10 december 2019

15u07 0

Studenten die de komende weken niet thuis willen blokken, kunnen in de bibliotheek en op de Bosveldsite in Machelen of in gemeenschapscentrum ’t Kwadrant in Diegem terecht om in groep te studeren. Die drie locaties openden hun deuren maandag voor studenten. Tot 24 januari kunnen ze zich er in alle rust voorbereiden op de examens. De openingsuren van de verschillende locaties staan op de gemeentelijke website. De gemeente voorziet in gratis WiFi, een eigen tafel, water en koffie. Studenten moeten hun identiteitskaart en – uiteraard – hun studiemateriaal meebrengen. Ze moeten zich wel telkens aanmelden aan de balie.