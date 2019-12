Bijna 400.000 euro voor groene projecten in Vlaamse rand Robby Dierickx

23 december 2019

09u17 0 Machelen Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) maakt in totaal bijna 400.000 euro vrij voor drie groene projecten in onze regio. Daarmee ondersteunt ze de gemeentebesturen van Machelen, Zemst en Overijse voor het aankopen en inrichten van toegankelijk groen.

Met de financiële steun wil minister Demir de leefkwaliteit en het groene karakter van de Vlaamse rand rond Brussel versterken. De grootste hap uit het budget gaat naar Machelen. De subsidie van 272.486,40 euro gaat naar de buurtparken die de gemeente inrichten in de Woluwevallei. Daarmee wil het schepencollege de versnipperde groenzones in de vallei met mekaar verbinden en versterken. In totaal gaat het om 3,19 hectare. De gemeente wil hiermee de leefkwaliteit verhogen en het gebied door de aanleg van voet- en fietspaden ontsluiten voor recreanten.

Zennebruggenbossen

Zemst krijgt 95.742 euro voor het project Zennebruggenbossen dat de gemeente samen met het Regionaal Landschap Brabantse Kouters realiseert. De ecologische waarde van het gebied langs de fietssnelweg zal verbeteren door extra bomen, het opruimen van bouwafval en het uitbreiden van waterpartijen voor amfibieën. Een deel van het bos wordt speelnatuur en er komt een wandelroute. Langs de fietssnelweg komt een rustplaats om fietsers van de mooie natuur te laten genieten. Tot slot krijgt Overijse 7.176 euro om het parkje naast de pastorietuin in Terlanen toegankelijk te maken met de focus op natuurbeleving. Voor het beheer van het parkje, waar onder meer fruitbomen en wijnranken komen, steken de inwoners van Terlanen zelf de handen uit de mouwen.