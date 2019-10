Bijna 1 op 2 Machelaars is van niet-Europese origine: “Druk uit Brussel komt als bulldozer op ons af” Ook Vilvoorde en Zaventem voorbije dertig jaar fors verkleurd Robby Dierickx

31 oktober 2019

16u43 0 Machelen 42,1 procent van de Machelse inwoners is van niet-Europese origine. Daarmee staat de gemeente helemaal bovenaan de lijst van Vlaamse steden en gemeenten. Opvallend: 29 jaar geleden was slechts 2,9 procent van de Machelaars van niet-Europese origine. “Allemaal het gevolg van de druk uit Brussel die als een bulldozer op ons af komt”, zegt schepen van Integratie Magda Geeroms.

Machelen op 1 (42,1 procent), Vilvoorde op 2 (38,4 procent) en Zaventem op 5 (28,1 procent): drie gemeenten uit onze regio staan in de top 5 van de lijst met cijfers over het aantal inwoners dat van niet-Europese origine is. Die cijfers komen uit de Vlaamse databank ‘Provincies in cijfers’. Onder inwoners met niet-Europese herkomst verstaat de databank inwoners met een niet-EU nationaliteit, maar ook inwoners van wie een van de ouders die nationaliteit heeft of had. Op Vlaams niveau steeg het percentage de voorbije tien jaar met 10 procentpunten, terwijl de stijging in onze regio veel forser is.

Zo telde Machelen in 1990 amper 2,9 procent inwoners van niet-Europese origine. Vandaag is dat maar liefst 42,1 procent. “Een echte verrassing is dat niet”, geeft schepen van Integratie Magda Geeroms (N-VA) toe. “Ik schrik wel van het feit dat we nog boven Vilvoorde staan en dat we de lijst dus aanvoeren.”

95 procent anderstalig

Volgens de schepen ligt het aantal niet-Europese inwoners hoger in deelgemeente Diegem dan in Machelen. “Dat is duidelijk zichtbaar in de gemeenteschool, waar zowat 95 procent van de leerlingen uit een anderstalig gezin komt. Als die gezinnen de moeite doen om Nederlands te leren, is er geen probleem. Maar we merken dat slechts een klein deel ervan lessen Nederlands volgt. Daardoor wordt de kloof tussen de autochtone inwoners en de niet-Europeanen steeds groter. Dat merk je ook in het verenigingsleven. De inwoners van niet-Europese origine lopen niet warm voor de activiteiten in de gemeente en dat is bijzonder jammer.”

Dat bijna 1 op 2 inwoners niet uit Europa afkomstig is, is volgens Magda Geeroms het gevolg van het feit dat Machelen grenst aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “De druk uit de hoofdstad op onze gemeente is enorm groot”, weet ze. “In Vlaanderen lijken ze dat echter nog niet goed te beseffen. Laat ons hopen dat dat dankzij deze cijfers wel eindelijk het geval is. Of ik verwacht dat de cijfers ooit weer in de andere richting zullen gaan? Ik denk dat deze situatie onomkeerbaar is. Je merkt dat steeds meer autochtonen uitwijken naar buurgemeenten waar wel nog meer Vlamingen wonen. De leegstaande woningen worden vervolgens opgekocht door allochtone Brusselaars. Als gemeente zullen we bekijken hoe we de Vlamingen hier kunnen houden, maar dat zal niet evident zijn.”