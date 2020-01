Bidden om vriestemperaturen: grootste strooizoutproducent van Europa blijft met voorraad zitten door warme winter Robby Dierickx

16 januari 2020

13u30 3 Machelen Panikeren doen ze bij de European Salt Company in Diegem nog niet, al smeekt het personeel er toch stilaan om vriestemperaturen. ESCO is de grootste zoutproducent in Europa, maar ziet haar strooizoutproductie al enkele weken op een laag pitje staan als gevolg van de warme winter. “Zo één warme winter kunnen we overbruggen, maar een financieel fiasco dreigt als ook de komende winters warm blijven”, klinkt het.

Duizenden tonnen strooizout liggen momenteel her en der in het land gestockeerd in afwachting van een eerste echte winterprik. Maar met ook de komende dagen temperaturen hoog boven het vriespunt, ziet het er voorlopig niet naar uit dat de strooidiensten snel uit zullen moeten rijden. Geen al te best nieuws voor de European Salt Company, de grootste zoutproducent van Europa die haar Benelux-hoofdzetel in Diegem heeft. “Door het warme weer staat onze strooizoutproductie al een tijdje ‘on hold’”, geeft technisch directeur Chris Boeykens toe. “Moest het nu in de rest van Europa kouder zijn, zou dat geen drama geweest zijn. Maar aangezien het ook daar warmer dan normaal is, stevenen we op een verlieslatende winter af. Wetende dat de productie van strooizout zowat één derde van onze business is, is het duidelijk dat dit financiële gevolgen zal hebben.”

Toch panikeert men voorlopig nog niet in de Diegemse vestiging. “Vorig jaar kregen we ook pas eind januari een echte winterprik”, herinnert Chris Boeykens zich nog. “Wanneer het plots enkele dagen stevig vriest, slinkt de voorraad strooizout zienderogen en moet er bijgevolg opnieuw massaal geproduceerd worden. In vergelijking met enkele jaren geleden moet er in zo’n periode ook een pak meer gestrooid worden. Er komen namelijk steeds meer wegen bij.”

Steden en gemeenten

Bij ESCO denkt men er evenwel niet aan om de komende winters de voorraad strooizout te verminderen. “Simpelweg omdat je op voorhand nooit kan verwachten hoe streng de winters zullen zijn”, verduidelijkt de technisch directeur. “Onze productie is afhankelijk van het aantal klanten waaraan we moeten leveren. Dat zijn voornamelijk steden en gemeenten, maar ook de afdeling Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid. We kunnen het niet riskeren om minder strooizout te produceren, omdat de vorige winters wat warmer dan normaal waren. Doen we dat wel, dan lopen we het risico dat we bij aanhoudende koude plots over te weinig zout beschikken. Met andere woorden: ook volgend jaar zal een maximumvoorraad aangelegd worden. Als het de komende weken niet kouder wordt, dan zal het zout dat dit jaar niet gebruikt wordt volgend jaar nog kunnen dienen.”

Behalve strooizout produceert ESCO ook nog zout voor onder meer voeding, industrie, farmacie en waterontharding.