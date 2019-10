Bewoners toveren woning om tot spookhuis: Freddy Kreuger en gigantische spinnen bengelen aan voorgevel Robby Dierickx

24 oktober 2019

16u20 0 Machelen Wie dezer dagen door de Nieuwstraat in Machelen wandelt, schrikt zich ongetwijfeld een hoedje wanneer hij voorbij de woning van Jonathan Wybo, zijn vrouw en hun 7-jarige dochter stapt. Aan de voorgevel hangen immers enkele gigantische spinnen, Freddy Krueger en een resem andere horrorfiguren.

Het is stilaan een traditie ten huize Jonathan Wybo. Elk jaar rond Halloween versieren hij, zijn vrouw en hun dochter hun woning met allerlei angstaanjagende figuren. “Mijn interesse in Halloween ontstond enkele jaren geleden”, vertelt Jonathan. “Ik trok regelmatig met mijn vrouw naar de Verenigde Staten en Engeland en was danig onder de indruk van de Halloweenversieringen die er jaar na jaar in het straatbeeld te zien waren. Daarom besloten we zelf onze woning te versieren. Wat redelijk kleinschalig begon, is ondertussen al tot iets groots uitgegroeid (lacht).”

Of de 7-jarige dochter niet bang is om dezer dagen haar woning binnen te wandelen? “Neen, ze is het inmiddels al gewoon”, aldus nog Jonathan. “Met Kerstmis versieren we onze woning trouwens ook tot in de puntjes, zij het dan iets vredevoller (lacht).”