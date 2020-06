Bewoners Parkhof krijgen opnieuw bezoek… via babbelbox Robby Dierickx

15 juni 2020

14u51 0 Machelen Na drie maanden zonder bezoek door het coronavirus kunnen de bewoners van OCMW-woonzorgcentrum Parkhof in Machelen opnieuw familieleden zien. Om het bezoek mogelijk te maken, werd aan de achterzijde van het rusthuis een babbelbox geplaatst.

“In die babbelbox kunnen we onze 108 bewoners en hun familie weer dichter bij mekaar brengen”, zegt schepen van Welzijn Karina Rombauts (CD&V). “De veiligheid van onze bewoners en het personeel staat voorop, maar een warme omgeving creëren, is even belangrijk. In het midden van de babbelbox werd een scherm in plexiglas geplaatst. Aan de ene kant van het scherm zit de bewoner, aan de andere kant de bezoeker. Per bewoner wordt één familielid voor een bezoek van dertig minuten toegelaten.”

Binnenkort mag er echter ook opnieuw in het woonzorgcentrum beperkt bezoek binnen, al zal dat alleen om dichte familie gaan. “Vrienden van bewoners zullen vanaf dan in de babbelbox terecht kunnen”, aldus nog Rombauts. “Op die manier beperken we het aantal bezoekers in het woonzorgcentrum zelf.”

De Babbelbox werd gerealiseerd dankzij de steun van Pegasus Park in Diegem en Tribeca Captial Partners, die 5.000 euro schonken voor dit project.