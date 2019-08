Bewoners Heirbaan organiseren receptie: “Nodig om elkaar beter te leren kennen” RDK

29 augustus 2019

De bewoners van de Heirbaan, de Kwekerijstraat en de Melsbroekstraat in Machelen hebben onlangs een receptie gehouden. Een jaarlijkse activiteit, die normaal in de winter georganiseerd wordt. Voor het eerst verhuisde de receptie naar de zomer. In totaal daagden zowat 120 buren op tijdens een zonovergoten editie. “Opnieuw hebben we vastgesteld dat veel mensen elkaar niet echt kennen, ondanks dat ze in dezelfde – weliswaar lange – straat wonen”, zegt buurtbewoner Luc De Wilder. “Op zo’n receptie worden dan ook de eerste contacten gelegd.”