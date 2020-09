Bekeravontuur zit er al op voor jong Diegem Sport Dominic Beckx

13 september 2020

19u46 0 VOETBAL Na de nipte 1-0-winst tegen de Limburgse eersteprovincialer FC Herderen-Millen stond tweedenationaler Diegem Sport in de derde ronde van de Belgische beker tegenover Olsa Brakel, een team dat eveneens in de tweede nationale uitkomt, maar wel in de A-reeks. De jonge Diegemse bende verloor met het kleinste verschil.

Trainer Nico Van Nerom zag in de voorbereiding met onder meer Augustin Dondo en Axel Frix een aantal spelers geblesseerd uitvallen en ook Lander Van Lautem (operatie) is nog niet inzetbaar. De bankzitters in de thuiswedstrijd tegen Brakel waren dan ook piepjong: Matthias Delhaisse (19), Julian Verbesselt (18), Grégory Gilbert (19) en Patryk Walcki (17). Eén van hen, Julian Verbesselt, moest al vroeg het terrein op. De student uit Nieuwenrode kwam na twintig minuten de ongelukkige Ilias Labiad vervangen. Die kwam met zijn hoofd onzacht tegen dat van bezoeker Louis Desmet terecht en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis met een hersenschudding.

“Ik zag hoe Ilias bleef liggen na dat duel en wist meteen dat het ernstig was”, doet Verbesselt het verhaal. “Het is uiteraard erg als je een teamgenoot zo ziet uitvallen, maar ik moest me meteen concentreren om in te vallen en dat zo goed mogelijk te doen. Ik ben van nature een centrale verdediger, maar moest de rechtsachterpositie voor mijn rekening nemen. De coach zei me dat het niet simpel is om zonder opwarming in te komen. Hij vroeg me om eerst en vooral mijn positie te houden en zo geleidelijk in de match te komen. Of ik tevreden ben over mijn prestatie? Het kon zeker beter. Ik heb nog een aantal punten waaraan ik de volgende weken moet werken. Om een vaste waarde in de defensie te worden, moet ik nog meer maturiteit en duelkracht ontwikkelen.”

In een kansarme eerste helft kwam Brakel op voorsprong na laks optreden in de Diegem-defensie.

“Een lucky goal in feite. En als je op achterstand komt tegen dit type ploeg, weet je dat het moeilijk wordt. In de tweede helft hebben we naar de gelijkmaker gezocht. We kregen geen uitgesproken, maar wel de beste kansen. Jammer dat we niet meer konden scoren, want als speler wil je in de beker toch altijd zo ver mogelijk geraken. De competitie blijft echter prioritair. We moeten proberen om de competitie te starten met een zege op het veld van City Pirates.”

“Heb ervaring op veel posities”

Verbesselt kwam in het tussenseizoen over van Lokeren, maar heeft ook een Diegems verleden.

“Van de U9 tot U14 speelde ik in Diegem. Nadien trok ik naar Lokeren waar ik vorig seizoen in de beloften speelde. Als ex-Diegem-speler ben ik de club altijd blijven volgen en elk jaar zag ik jongeren doorstromen naar het eerste elftal. Dat heeft zeker meegespeeld in mijn beslissing om terug te keren. En tweede nationale is uiteraard ook een mooie reeks. Na twee weken bij de beloften werd ik doorgeschoven naar de A-kern. In vergelijking met vorig seizoen bij de Lokerse beloften is het voetbal intenser. Er wordt volwassener, mannelijker gespeeld. Het is aan mij om me zo snel mogelijk aan te passen.”

“Mijn kwaliteiten komen het best tot uiting centraal achterin, maar ik heb bij Lokeren op heel wat posities ervaring opgedaan. Als links- en rechtsback en ook centraal op het middenveld. Ik maak daar geen probleem van. Ik doe altijd mijn best, eender op welke positie de trainer me zet.”

In principe stond Diegem Sport komende zaterdag tegenover City Pirates in de eerste competitiematch. Omdat de Antwerpenaren (na de 3-0-winst tegen Wolvertem-Merchtem) komend weekend voor de beker spelen, wordt de wedstrijd uitgesteld naar woensdagavond 23 september.