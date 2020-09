Begraafplaatsen worden in nieuw jasje gestoken: gemeente wil rustgevend geheel creëren Robby Dierickx

17 september 2020

15u46 2 Machelen Het schepencollege van Machelen gaat de twee begraafplaatsen op haar grondgebied herinrichten. De begraafplaats van Machelen is eerst aan de beurt, nadien volgt die van Diegem.

Om de herinrichting mogelijk te maken, gaat de gemeente over tot de ontruiming van vervallen graven. Het gaat om graven die ouder dan vijftien jaar zijn. In een eerste fase wordt de ontruiming van de niet-geconcedeerde vervallen graven aangekondigd. Die fase loopt van 1 oktober dit jaar tot 30 september volgend jaar. Aan de graven worden de nodige infoborden geplaatst. Nabestaanden krijgen van 1 april tot 30 september de tijd om herdenkingstekens weg te halen. Ze moeten de gemeente echter wel op voorhand op de hoogte brengen. Zodra de termijn voor het wegnemen van de herdenkingstekens voorbij is, worden ze eigendom van de gemeente en zullen de graven verwijderd worden.

Nadien start de gemeente met de herinrichting. Het doel is een rustgevend geheel van graven, urnen, strooiweiden en sterretjesweiden te creëren. Bij de herinrichting kiest de gemeente voor duurzame, bio-diverse, groene en toegankelijke begraafplaatsen die een rustplek zijn voor de inwoners en met de nodige sanitaire voorzieningen.