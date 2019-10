BE-Alert deelt persoonsbeschrijving daders diefstallen uit wagens in Diegem SHVM

09 oktober 2019

11u40 0 Diegem Sinds de tweede helft van september wordt Diegem geteisterd door een ware inbraakgolf. De feiten doen zich voornamelijk ‘s nachts voor en in de onmiddellijke omgeving van het treinstation te Diegem. Tot op heden werd nog niemand aangehouden, maar enkele getuigenissen leveren twee persoonsbeschrijvingen op, die BE-Alert deelde.

De daders gaan vaak specifiek te werk. Eerst proberen ze het portier open te wringen met een ijzeren staaf of schroevendraaier, daarna wordt vaak ook het zijruitje verbrijzeld. Volgens Cathérine Bodet, woordvoerster van de politiezone Vilvoorde - Machelen, zijn de daders specifiek op zoek naar waardevolle spullen zoals geld, bankkaarten en zonnebrillen. Zaken die snel meegenomen kunnen worden. De dieven nemen geen boorddocumenten mee. De automerken die de daders op het oog hebben zijn voornamelijk Mercedes, Audi en BMW.

Het waarschuwingssysteem BE-Alert wil naar aanleiding van de inbraken enkele tips meegeven. Zo raden ze ten strengste aan om de wagen veilig achter te laten en geen waardevolle voorwerpen in de wagen te laten liggen. Ook adviseren ze om de auto veilig te parkeren, bij voorkeur in een afgesloten garage of op een goed verlichte plaats.

Persoonsbeschrijvingen

BE-Alert doet ook een oproep naar getuigenissen en vraagt iedereen om uit te kijken naar twee mannen die zich verdacht gedragen en naar voertuigen in de gaten houden.

De eerste man zou tussen de twintig en dertig jaar oud zijn. Hij is ongeveer 1m80 en heeft een scherp aangezicht, vooral de kin, en heeft een baard. Deze man droeg tijdens inbraken een sportieve vest met donkere mouwen en een bleke rug met kap en een donkere pet met een teken. Vermoedelijk droeg hij een jeansbroek. Hij draagt sportieve schoenen met een dikke witte zool. Daarnaast werd hij gezien met zwarte handschoenen en een zwarte manbag.

De tweede dader is eveneens een man tussen de twintig en dertig jaar oud. Hij is ongeveer 1m85 groot en heeft halflang zwart haar naar achter gekamd en dikke zwarte wenkbrauwen. De man heeft een fijne snor. Tijdens de inbraken droeg hij een halflange winterparka met pelskraag en sportieve schoenen waarvan het achterstuk wit is.

Wie iets verdacht opmerkt of een persoon aantreft die voldoet aan deze beschrijving, kan terecht op het nummer van de lokale politie vima 02/253.33.33. Bij voorkeur bellen getuigen ook naar 101 met de vermelding dat ze lid zijn van het BIN, zodat alle leden kunnen ingelicht worden.