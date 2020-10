Basisschool De Windroos vertrekt morgen niet op bosklassen MKV RDK

11 oktober 2020

20u51 0 Machelen Daags voor vertrek worden de bosklassen van school De Windroos in Machelen geannuleerd.

De kindjes van basisschool de Windroos die maandagochtend op bosklassen zouden vertrekken, mogen hun valiesje zondag alweer uitladen. De bosklassen worden een dag voor vertrek geannuleerd. De reden hiervoor zou de omschakeling naar code oranje in het basisonderwijs zijn. Dat werd ons echter nog niet formeel bevestigd.

Wel staat vast dat basisscholen geen uitstappen met overnachting mogen organiseren wanneer ze code oranje volgen.

Ongeveer twee weken geleden konden de zesdejaars wel op zeeklassen gaan. Nu liggen de kaarten anders. Of het om uitstel of afstel gaat, is nog niet duidelijk.