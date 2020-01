Baby tweemaal in ziekenhuis met zware verwondingen: koppel ontkent hem geschud te hebben Wouter Hertogs

09 januari 2020

16u18 4 Machelen Een koppel heeft zich moeten verantwoorden voor onopzettelijke slagen en schuldig verzuim. Hun 2 maanden oude baby werd tweemaal opgenomen in het ziekenhuis met zware verwondingen. “Alles wijst op shaken baby-syndroom, maar we kunnen het niet hardmaken”, aldus het parket. Er werd 2 en 10 maanden cel gevorderd voor onopzettelijke slagen en verwondingen.

K.F. en zijn vriendin A.K. uit Machelen werden op 5 augustus 2017 de gelukkige ouders van L. Het jongetje kwam een maand te vroeg ter wereld, wat voor enkele zware complicaties zorgde. Zo moest hij zelfs een hartoperatie ondergaan. Uiteindelijk mocht hij toch naar huis gaan, maar daar verliep niet alles van een leien dakje. L. weende veel en het was voor zijn ouders dan ook niet altijd gemakkelijk.

Op 10 oktober boden ze zich aan op de spoeddienst van het Jan Portaelsziekenhuis. “Ik tilde hem op uit zijn relax en hoorde een knak”, vertelde zijn vader aan de artsen. De jongen bleek een breuk in de arm te hebben opgelopen. Omdat dit niet normaal was, werd een test uitgevoerd of hij misschien botbroosheid had, maar dit was niet het geval.

Shaken Baby-syndroom

Op 3 november moest L. opnieuw met spoed opgenomen worden, nu in het UZ te Jette. Deze keer waren de verwondingen veel ernstiger. Een bloeduitstorting in de nek, tekenen van zuurstoftekort en verschillende hersenbloedingen. “Ik ben nadat ik zijn flesje had gegeven in slaap gevallen. Toen ik wakker werd leek het alsof hij stikte. Hij weende hard en trok zeer grote ogen”, aldus F.

In het ziekenhuis gingen alle alarmbellen af. De ouders werden opgepakt en verhoord. Plots vertelden ze dat hun baby de eerste keer gewond was geraakt nadat de papa gevallen was in de badkamer, toen hij L. in zijn handen had. “Ze hadden geen plausibele uitleg voor de opgelopen verwondingen. Een wetsarts heeft vervolgens alle verwondingen bestudeerd en geconcludeerd dat het zeer waarschijnlijk was dat het kind slachtoffer was van het shaken babysyndroom”, aldus het parket. “Ook de feitelijke context, met een huilbaby - wat altijd zeer moeilijk is voor jonge ouders - wijst hierop. En dat ze aanvankelijk niets zeiden over die val in de badkamer, maakt hen ook verdacht.”

Te weinig elementen

Duidelijke woorden, maar het parket vervolgde uiteindelijk de twee niet voor opzettelijke slagen en verwondingen. “Er zijn te weinig elementen voorhanden om te stellen dat zij hun baby door elkaar geschud hebben. We tasten nog steeds in het duister”, klonk het.

Daarom werd de man enkel nog vervolgd voor onopzettelijke slagen en verwondingen. Tegen hem werd een celstraf van 10 maanden gevorderd. “Hij blijft erbij dat hij in de badkamer uitgleed over een handdoek. Hij had meer voorzichtigheid moeten tonen, dan was dit niet gebeurd”, aldus het parket. De vrouw riskeert dan weer 2 maanden cel voor schuldig verzuim, omdat ze de artsen niet meteen meer uitleg had gegeven over de val.

De verdediging vraagt over de hele lijn de vrijspraak. “Ze hebben wel het verhaal van de val gedaan. Door een communicatieprobleem is dat misschien niet aangekomen, maar ze hebben dat wel gemeld. De verwondingen bij de tweede ziekenhuisopname kunnen ook te wijten zijn aan de medicatie die de baby nam na de hartoperatie. Eén ding is zeker: ze hebben nooit geweld gebruikt tegen hun baby”, aldus hun advocate.

Het kind woont ondertussen opnieuw bij de ouders. Het is nog niet duidelijk of en welke letsels hij zal overhouden na de twee ziekenhuisopnames. Uitspraak op 13 februari.