Altijd al hamburgers willen maken? McDonald’s zoekt 42 werknemers voor nieuw restaurant Machelen Robby Dierickx

01 oktober 2020

10u47 24 Machelen Op donderdag 3 december opent McDonald’s haar nieuwe restaurant in Machelen. Tijdens een digitale jobdag op 8 oktober zoekt de fastfoodketen 42 nieuwe werknemers.

Het nieuwe fastfoodrestaurant komt op de plaats waar tot voor kort nog de strijkwinkel van Machelen gevestigd was, op de parking van grootwarenhuis Makro. Volgens McDonald’s zal u er vanaf donderdag 3 december kunnen tafelen. Voor het nieuwe restaurant gaat de fastfoodketen op zoek naar 42 nieuwe werknemers, waaronder 35 medewerkers en zeven managers. Het team zal periodiek aangevuld worden met jobstudenten. De eerste sollicitatieronde vindt op 8 oktober via een digitale rekrutering plaats. Geïnteresseerden kunnen zich via deze link inschrijven.

Iedereen welkom

Wie geen toegang tot de digitale middelen heeft, kan naar een vervangend moment op 14 oktober in GC ’t Kwadrant in Diegem trekken. Er moet op voorhand wel een afspraak gemaakt worden door een mailtje te sturen naar mcdo.jobs@be.mcd.com. “Diploma, ervaring, leeftijd, geslacht en afkomst zijn niet belangrijk. Bij ons is iedereen welkom”, zegt Olivier van den Bossche, franchisenemer van het nieuwe restaurant in Machelen. “De belangrijkste eigenschappen van kandidaten waar McDonald’s naar op zoek is, zijn een juiste attitude, motivatie en een goede portie enthousiasme. Voor kandidaat-managers zijn het aansturen en coachen van mensen cruciaal. Alle geselecteerde kandidaten krijgen vóór de opening een opleiding om praktische vaardigheden zoals hygiëne- en voedselveiligheidsregels onder de knie te krijgen.”