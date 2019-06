Als je niet naar het recyclagepark kan, dan komt het recyclagepark wel naar je toe Robby Dierickx

17 juni 2019

14u48 0 Machelen De inwoners van Diegem en Machelen konden maandagmiddag hun afval deponeren in het mobiel recyclagepark van Incovo. Daarmee wil de afvalintercommunale inwoners die maar moeilijk in het containerpark geraken, de kans bieden hun afval te deponeren.

Het mobiel recyclagepark hield eerst halt in de Servrancksstraat in Diegem en verhuisde nadien naar de Jan Frans Keppensstraat in Machelen. Omwonenden konden er gratis recycleerbaar afval zoals piepschuim, frituurolie, metaal, harde plastics en elektrische apparaten komen afgeven. Voor niet-recycleerbaar afval dat niet in de restafvalzak past, moesten ze 7,50 euro per kubieke meter betalen. Wie in de buurt woonde, maar door leeftijd of handicap zijn of haar afval niet ter plaatse kreeg, kon op de hulp van Incovo-medewerkers rekenen.

Het mobiel recyclagepark van intercommunales Incovo (Vilvoorde, Machelen, Meise, Zemst en Londerzeel) en Interza (Zaventem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Kampenhout) houdt de komende dagen in verschillende gemeentes halt.