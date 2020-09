Als 60-plussers niet naar het seniorenfeest mogen, dan komt het feest wel naar hen Robby Dierickx

24 september 2020

14u52 1 Machelen Alle 60-plussers van Diegem en Machelen hebben op woensdag en donderdag dan toch nog hun jaarlijks seniorenfeest gekregen. Door het coronavirus kwam het feest echter naar hen toe. Zo werden senioren op woensdag in Diegem en op donderdag in Machelen getrakteerd op een ijsje en een streepje muziek.

“Normaal vindt het seniorenfeest in de zalen van vrijetijdscentrum Bosveld plaats”, zegt schepen van Seniorenbeleid Karina Rombauts (CD&V). “Er staan optredens gepland en de dag wordt afgesloten met een koude schotel of broodjes. Door het coronavirus moesten we het seniorenfeest echter afgelasten, maar we wilden de 60-plussers toch een alternatief bieden in deze moeilijke tijden.”

Ijskar en straatorgel

En dus liet de gemeente een ijskar en een straatorgel aanrukken. “Die hielden op woensdag op verschillende plaatsen in Diegem halt”, aldus nog schepen Rombauts. “Donderdag was Machelen aan de beurt. Alle 60-plussers kregen een uitnodigingsbrief in de bus om te genieten van een ijsje en een streepje muziek. Het alternatieve seniorenfeest viel duidelijk in de smaak.”