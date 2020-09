Ali Barkellil is al goed op dreef bij Diegem Sport Dominic Beckx

10 september 2020

22u07 0 VOETBAL Op enkele blessures na kende tweedenationaler Diegem Sport een behoorlijke voorbereiding. Enkel tegen eerstenationaler SK Heist ging groen-wit (zwaar) onderuit met 5-0-cijfers. Aanvaller Ali Barkellil toonde zich al goed bij schot. In de oefenwedstrijd van woensdag op het veld van Tempo Overijse (1-2) scoorde hij zijn vijfde treffer van de voorbereiding.

“Een goede start, maar het kan altijd beter”, zegt het Diegems jeugdprodukt dat komende maandag zijn 19e verjaardag viert. “Wat nog beter kan? Hoe ik moet lopen, hoe ik sneller kan spelen, sneller durven trappen, meer de actie durven maken, … op veel punten kan ik nog progressie maken. We kenden een goede voorbereiding. We zijn klaar voor de competitie. Iedereen staat waar hij moet staan.”

“De inactiviteit door de Corona-uitbraak was vrij moeilijk voor iedereen die voor voetbal leeft. In afwachting heb ik mijn conditie onderhouden door te lopen en fietsen. Gelukkig kunnen we nu weer aan de slag.”

Zondag ontvangt Diegem in de derde ronde van de Belgische beker het Oost-Vlaamse Olsa Brakel dat in de A-reeks van tweede nationale uitkomt.

“We willen zo ver mogelijk raken in de beker en gaan gewoon alles geven. Dat er nadien nog haalbare tegenstanders volgen? Alles is haalbaar als je tot het uiterste gaat. Wij hadden het vorige week moeilijk tegen eersteprovincialer Herderen-Millen. Als iedereen ervoor gaat, kunnen ook wij voor verrassingen zorgen.”

“Iedereen is bereid elkaar te helpen”

De Diegemse kern is in het tussenseizoen nauwelijks gewijzigd.

“We hebben vorig seizoen getoond dat we voldoende kwaliteit hebben. Nadat we zes keer op rij verloren, pakten we zeven opeenvolgende zeges. Iedereen is altijd bereid om elkaar te helpen.”

Barkellil zorgde vorig seizoen mee voor de heropstanding van Diegem Sport en genoot interesse van andere clubs. Uiteindelijk bleef hij de groen-witte kleuren trouw.

“Ik krijg veel vertrouwen en door de goede sfeer voel ik me thuis in Diegem. Ik wil ook niet te snel gaan in mijn loopbaan. Ik voel me ontspannen en vrij in Diegem. Ik word prima gesteund door de trainer en technische staf en dat maakt me sterker. Dat ik het goed kan vinden met spelmaker Mehdi Benlouafi? We verstaan elkaar prima en hij gaf me al heel wat assists. Maar voor élke speler is het fijn om met Mehdi samen te spelen. Hij ziet alles, weet hoe je zal lopen en weet je steeds perfect aan te spelen”.

“Vorig seizoen had ik twintig doelpunten vooropgesteld. Door de Corona-crisis heb ik mijn doel niet kunnen nastreven. Ik bleef steken op negen treffers. Dit seizoen doe ik een nieuwe poging.”