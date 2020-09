Agenten verwarren hitsig koppeltje met inbrekers... met een hoop drama tot gevolg Wouter Hertogs

29 september 2020

16u06 0 Machelen Een hitsig koppeltje is voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verschijnen. Niet voor openbare zedenschennis, maar wel voor weerspannigheid en geweld tegen de politie. De agenten hadden het koppeltje verward met inbrekers.

Agenten bemerkten beweging in een vrachtwagen die geparkeerd stond aan de Brucargo in Machelen. Beducht voor inbrekers besloten ze een kijkje te gaan nemen. Toen ze de deur wilden opendoen, trok iemand in de bestuurderscabine die meteen weer dicht. Bij een tweede poging gebeurde het omgekeerde. Toen de agent aan de deur trok werd ze plots van binnenuit met volle kracht opengestampt. De agent kreeg de deur vol in het gezicht en liep een scheur aan het oogvlies op.

Hierop trachtten de agenten de man uit de vrachtwagen te krijgen maar dit lukte niet meteen. Ondertussen zagen ze ook hoe een halfnaakte vrouw naast de man zat te roepen. Er bleek dan ook helemaal geen inbraak gebeurd te zijn, kwam naar voor uit het verhoor nadat de twee alsnog gearresteerd konden worden.

Amper kleren aan

“Zou u niet kwaad worden als de politie binnen wil komen terwijl u een intiem moment aan het beleven was”, aldus de man in zijn verhoor. De vrouw bleek dan weer iets preutser te zijn. “Ik had amper kleren aan omdat het zo warm was”, was immers haar versie van de feiten.

Het parket kon niet lachen met het gedrag van de twee. De man riskeert 9 maanden cel voor weerspannigheid en het geweld tegen de politie. De vrouw slechts 3 maanden voor weerspannigheid. Uitspraak op 26 oktober.