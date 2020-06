Agenten ‘redden’ depressieve man: “En toch hadden ze moeten weggaan!” Wouter Hertogs

03 juni 2020

18u47 0 Machelen Een 34-jarige man uit Machelen riskeert een werkstraf voor het bezit van cannabis. Eind 2018 deed de politie een interventie in zijn woning omdat zijn broer ongerust een ambulance had gebeld. Daar vonden ze marihuana op tafel. “Maar toch vind ik dat ze niet in mijn woning hadden mogen komen”, klonk het voor de rechtbank.

De dertiger zat eind 2018 in een diepe put. Op een herfstavond had hij opnieuw teveel gedronken en veel marihuana gerookt. Ook was hij chronisch depressief. Het werd hem allemaal teveel en hij belde 9 keer de zelfmoordlijn. Zijn broer had door hoe diep hij zat en belde prompt een ambulance. In de plaats kwam de politie ter plaatse. Ze brachten hem naar het ziekenhuis. In zijn woning troffen ze ook een 20-tal gram marihuana op tafel aan. Omdat een strafbemiddeling niet lukte werd hij gedagvaard.

“Het gaat beter dan ooit met mij”, stak de man van wal, “ik ben al 9 weken gestopt met cannabis. Het is de eerste keer in 7 jaar tijd dat ik zolang niets gebruik. Ik heb me al jaren niet meer zo goed gevoeld.” Toch moest hem ook iets van de lever. “Die agenten hebben zich niet goed gedragen. ik heb hen gevraagd weg te gaan maar dat derden ze niet. Ik ga dan ook klacht indienen bij comité P. De zaak werd in voortzetting gezet tot 24 juni. Dan zal de man onder andere een urinetest kunnen binnenbrengen, om te staven dat hij ook echt gestopt is met het consumeren van softdrugs.