Afrit Machelen tijdelijk afgesloten na ongeval SHVM

02 maart 2020

10u31 0

Een bestuurder is maandagochtend rond 9.30 uur lichtgewond geraakt bij een ongeval op de E19 ter hoogte van Machelen richting Antwerpen. Bij het ongeval raakten geen andere voertuigen betrokken. Hoe het incident precies is kunnen ontstaan, is nog niet bekend. De brandweer kwam ter plaatse nadat de wagen begon te roken. De afrit Machelen wordt voor onbepaalde tijd afgesloten, meldt de federale politie.