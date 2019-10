Achtste AED-toestel op komst: ook vzw De Klink krijgt hartdefibrillator RDK

02 oktober 2019

09u11 0

Het gemeentebestuur van Machelen heeft beslist om een achtste AED-toestel aan te kopen. De nieuwe hartdefibrillator zal bevestigd worden aan het gebouw van vzw De Klink in Diegem. Zo’n hartdefibrillator is een draagbaar toestel dat een elektrische shock aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De toestellen zijn zeer gebruiksvriendelijk, want zodra de AED geactiveerd is, stuurt de adviesstem van het toestel de hulpverlening. De hartdefibrillator kan en zou door iedereen gebruikt moeten worden in geval van een hartstilstand.

Behalve aan De Klink hangen ook toestellen aan sporthal Bosveld, de Bosveldsite, GC ’t Kwadrant, het jeugdvoetbalcomplex in Diegem, het gemeentehuis, ’t Kant en Woonzorgcentrum Parkhof.